بوتين ألغى

2022/12/12 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمؤتمر الصحفي مناسبة أساسية على أجندة بوتين إذ يمنحه الفرصة لاستعراض سيطرته على الأمور وقدراته بينما يجلس منفردا على مسرح في قاعة كبيرة يتلقى الأسئلة من الصحفيين، في جلسة قد تمتد لأكثر من أربع ساعات.

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