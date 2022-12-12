حارس فرنسا: نحتاج إلى كل طاقتنا وقوتنا للفوز على المغرب

2022/12/12 | 21:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال هوغو لوريس، حارس منتخب فرنسا، إن فريقه بحاجة لكل الطاقة والقوة، للفوز على منتخب المغرب الذي أطاح بإسبانيا والبرتغال خارج مونديال قطر.

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