هيئة الإحصاء: ارتفاع مديونية الأسر الكندية خلال الأشهر الماضية

2022/12/12 | 21:36 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول هيئة الإحصاء الكندية إن المبلغ المستحق للأسر الكندية بالنسبة لدخلها قد ارتفع في الربع الثالث.وتقول الوكالة إن ديون سوق ائتمان الأسر المعيشية كنسبة من الدخل المتاح للأسر ارتفعت إلى 183.3 في المائة على أساس معدل موسمي في الربع الثالث مقارنة بـ 182.6 في المائة في الربع الثاني.بعبارة أخرى، تقول هيئة الإحصاء الكندية […]

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