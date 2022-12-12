2022/12/12 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخطيط يؤكد إرتفاع مستوى البطالة العام الماضي وخبير لـ (الزمان): إستقطاب الأيدي العاملة يتطلّب إرادة حكومية تدعم إقتصاد السوق بلا شعارات بغداد – قصي منذر اكد خبير اقتصادي ، ان استقطاب الايدي العاملة يتطلب ارادة حكومية جادة ،تعمل على توفير جيمع السبل والامكانات لتفعيل اقتصاد السوق بعيدا على الشعارات التي لا تنفذ ،واشار الى […]

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