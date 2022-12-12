2022/12/12 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يحث اليونان على تعزيز العلاقات في مجالي التربية والإقتصاد وفد الإقليم يناقش مع وزيرة المالية حصة كردستان من الموازنة اربيل – فريد حسن حث رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ، السفير اليوناني الجديد لدى العراق جورجيوس ألامانوس ،على تعزيز العلاقات في مجالي التربية والاقتصاد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني التقى في اربيل […]

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