2022/12/12 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبودي: إعتماد نظام تعليمي جديد بالتعاون مع اليونسكو بغداد وعمّان تتفّقان على تطوير التبادل الثقافي والزمالات والمنح الدراسية بغداد – ساري تحسين اتفقت بغداد وعمان على تطوير التبادل الثقافي والزمالات والمنح الدراسية بشكل يوافق المتغيرات في مجالات التعليم المختلفة.وقال بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلقته (الزمان) امس ان (الوزير نعيم العبودي التقى في […]

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