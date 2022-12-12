الداخلية تستحدث تشكيلات إدارية وتعدل ارتباط أخرى في بغداد

2022/12/12 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، اليوم الاثنين، قيام وزارة الداخلية استحداث تشكيلات إدارية وتعدل ارتباط أخرى في بغداد.

ادناه نص الوثيقة:

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