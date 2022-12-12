2022/12/12 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

كشف القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الاثنين، عن حقيقة صدور مذكرة قبض بحق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وقال الرديني في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "صدور مذكرات القبض لاتأتي من رؤية سياسية بل لابد من وجود ملف او شكوى من شخصية معنوية او طبيعية حيال جريمة او فساد او تجاوز للصلاحيات او المال العام عند ذلك تصدر المحاكم المختصة رؤيتها من خلال مذاكرات القبض ولايمكن صدور اي مذكرة دون وجود شكوى او ملف بالاساس".

واضاف،انه "وفق معلوماته لاتوجد اي شكوى حتى الان ومايطرح حاليا هي تكنهات واذا كانت هناك شكوى او مذكرة لن تبقي طي الكتمان وسيعلن عنها امام الرأي العام من قبل الجهات القضائية".

واشار الى انه" لاتوجد معلومات دقيقة عن مكان تواجد الكاظمي سواء في بغداد او كردستان او خارج البلاد"، لافتا الى انه "سلم مقاليد الامور لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني و ترك العمل السياسي بعد احالته للتقاعد ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في النصر يكشف حقيقة مذكرة القبض بحق الكاظمي ومقر اقامته الحالي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في النصر يكشف حقيقة مذكرة القبض بحق الكاظمي ومقر اقامته الحالي - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).