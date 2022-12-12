بالوثيقة .. نائب يطالب السوداني ببيان الاجراءات المتخذة بشأن ارتفاع الدولار ورواتب المتقاعدين

2022/12/12 | 22:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها عن مطالبة النائب عن كتلة حقوق سعود سعدون الساعدي ، الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بيان الاجراءات المتخذة حول سعر صرف الدولار ورواتب المتقاعدين.

ادناه نص الوثيقة: –

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