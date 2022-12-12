2022/12/12 | 22:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة، الاثنين 12/12/2022، هم فقرات البرنامج الحكومي المصوت عليها...

ظهرت المقالة المسلة تنشر أهم فقرات البرنامج الحكومي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسلة تنشر أهم فقرات البرنامج الحكومي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسلة تنشر أهم فقرات البرنامج الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).