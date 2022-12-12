2022/12/12 | 22:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات جنوبي بغداد.

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