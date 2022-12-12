2022/12/12 | 22:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fH9kBTPK7Fw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خيبة أمل تصيب الخريجين بسبب المحسوبية بعد اعلان أسماء المتقدمين على التوظيف | سجاد العربي - ناشط) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خيبة أمل تصيب الخريجين بسبب المحسوبية بعد اعلان أسماء المتقدمين على التوظيف | سجاد العربي - ناشط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).