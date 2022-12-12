"وكأنني لست من البشر".. تمييز عنصري "منظم" ضد أصحاب البشرة السوداء في بيروت 

2022/12/12 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل 8 سنوات قدمت روزا إلى لبنان بحثاً عن رزقها، عانت في السنة الأولى كثيراً حيث تعرضت كما تقول للضرب والحرمان من الطعام ومن التواصل مع عائلتها ومن راتبها، مما دفعها إلى الهروب من بيت كفيلها، لتعود وتحصل على جواز سفرها بعدما دفعت له 1500 دولار.

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