2022/12/12 | 22:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتلت فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عامًا برصاص جنود إسرائيليين خلال غارة في مدينة جنين بالضفة الغربية، الأحد، ويقول الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار كان غير مقصود وأن النيران الإسرائيلية كانت تستهدفت مسلحين، وتنضم إلينا مراسلة CNN، هداس غولد من القدس، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الحادث المأساوي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. الجيش الإسرائيلي عن مقتل فتاة فلسطينية في جنين: "غير متعمد") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. الجيش الإسرائيلي عن مقتل فتاة فلسطينية في جنين: "غير متعمد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).