2022/12/12 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعا الاتحاد الأوروبي إيران ، اليوم الاثنين، إلى عدم تزويد روسيا بطائرات مسيّرة وصواريخ، وللوفاء بجميع “التزاماتها الدولية”.وذكر الاتحاد في بيان اطلع عليه/ المركز الخبري الوطني/ ان “الاتحاد الأوروبي يدين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الأوروبي يدعو إيران للوفاء بجميع “التزاماتها الدولية” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يدعو إيران للوفاء بجميع “التزاماتها الدولية”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يدعو إيران للوفاء بجميع “التزاماتها الدولية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).