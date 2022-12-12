وفاة لاعب نادي القوة الجوية للشباب منتظر مهاوي

2022/12/12 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

توفي، اليوم الاثنين،لاعب نادي القوة الجوية للشباب منتظر مهاوي.

وقال مصدر رياضي مطلع لـ(بغداد اليوم) إن "لاعب نادي القوة الجوية للشباب منتظر مهاوي شقيق اللاعب الدولي علاء مهاوي توفي، اليوم بعد تدهور وضعه الصحي".

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