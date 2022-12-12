وكالة إيرانية: تصريحات العبادي حول ذكرى النصر تفند ادعاءات

2022/12/12 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

أثارت تغريدة لرئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي حول ذكرى نصر العراق على تنظيم داعش الإرهابي، اهتمام الصحافة الأجنبية بالبيانات والتصريحات التي ظهرت عقب اعلان النصر عام 2017 وهزيمة (داعش) في العراق.

وأعلنت وكالة (ايران انتشرناشونال)، في تقرير أوردته اليوم الاثنين وترجمته (بغداد اليوم)، ان" تغريدة العبادي التي نشرها منذ يومين واكد خلالها عدم وجود أي قوات اجنبية مشاركة بالنصر على الأرض، اشارت الى تكذيب ضمني لاعلانات سابقة عن الولايات المتحدة وايران، نسبت الفضل في هزيمة التنظيم لنفسها".

وأكد العبادي ان "القوات التي خططت وقاتلت على الأرض كانت عراقية بالكامل وبدون مشاركة أي قوة اجنبية".

وقالت الوكالة إن "العبادي نفى بشكل غير مباشر اعلان السلطات الإيرانية في الحادي والعشرين من نوفمبر عام 2017 انتصارها على تنظيم داعش الإرهابي من خلال قوات الحرس الثوري".

وتابعت أن "قيادة العمليات التابعة للولايات المتحدة وفي شهر فبراير من ذات العام، أعلنت بان "جهودها والتي امتدت لعامين في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي قادت الى هزيمته في العراق"، الوكالة قالت ان تصريحات العبادي نفت ما تعلنه كل من طهران وواشنطن وتنسب من خلاله الفضل بهزيمة التنظيم لقواتها باشكال متعددة.

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