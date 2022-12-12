مسؤول إيراني: داعش سيختفي من العراق مع انسحاب الأمريكيين

2022/12/12 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

اتهم قائد الفصيل الحادي والأربعين في الحرس الثوري الإيراني قاسم الكريتي، اليوم الاثنين، ما وصفهم بــ "مسؤولين عراقيين محليين" بالوقوف وراء تعطيل القضاء على تنظيم داعش بالتعاون مع الأمريكيين لأهداف سياسية.

وأكد القائد الإيراني وبحسب ما أوردت وكالة (مهر نيوز ) وترجمته (بغداد اليوم)، أن" الطريقة الوحيدة التي سيقضى من خلالها على تنظيم داعش الإرهابي في العراق بشكل كامل، هي بالانسحاب الأمريكي"، مشدداً على أنه "بعد طرد القوات الامريكية من العراق، فان تنظيم داعش لن يبقى له اثرا في البلاد خلال أيام معدودة فقط".

وتابع "بعض المسؤولين العراقيين يتعمدون حرمان مناطق واسعة داخل العراق من الامن الاستقرار ويفتعلون الازمات الأمنية كونها تصب في مصلحتهم السياسية"، على حد قوله.

وأشار إلى أن "الشباب العراقي أصبح مدفوعا بشكل هائل بالنصر على تنظيم داعش الإرهابي".

وبين أن "استخدام الشباب العراقي في القضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي في البلاد سيكون سهلا بمجرد انسحاب القوات الامريكية، التي اتهمها بالتعاون مع مسؤولين عراقيين محليين لابقاء الأوضاع الأمنية غير مستقرة بشكل متعمد".

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