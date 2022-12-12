2022/12/12 | 22:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 16wtLXptTV4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التنين الصيني وقصة النفط مقابل الأعمار | من بغداد مع نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التنين الصيني وقصة النفط مقابل الأعمار | من بغداد مع نجم الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).