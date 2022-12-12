الاقاليم النيابية: تعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات

2022/12/12 | 22:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت لجنة الاقاليم النيابية، اليوم الاثنين، عن اضافة تعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات.وقال عضو اللجنة، صلاح زيني في حديث صحفي اطلعت علي “تقدم” انه:”سيتم مناقشة ملف اجراء انتخابات مجالس المحافظات هذا العام، واعادة النظر بقانونها بعد انتهاء العطلة التشريعية”.واشار زيني، الى “امكانية اعادة النظر بالقانون واضافة تعديلات على القانون بعد الانتهاء من العطلة التشريعية والبدء بفصل تشريعي جديد”.واكدت الرئاسات الثلاث، خلال عقدها اجتماعاً ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على ضرورة المضي في إجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل حسب ما تم التأكيد عليه في المنهاج الحكومي.من جانبه توقع الخبير الانتخابي، دريد توفيق، التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب.وقال توفيق، في بيان ان هناك تأكيد من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تطبيق المنهاج الوزاري بتشريع قانون انتخابات مجالس محافظات، وهذا الامر مهم للمرحلة القادمة لأنه يهدم الهوة بين الحكومة والمجتمع، حتى ترتفع نسبة المشاركة ويعبد الطريق لانتخابات نيابية لأعضاء مجلس نيابي على اساس وطني تشريعي ورقابي في المرحلة التي تليها.

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