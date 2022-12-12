2022/12/12 | 22:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد فكاك البدراني، الأثنين 12/12/2022، عن...

ظهرت المقالة العراق يتسلم من مصر قطع تراثية تعود لعهد الملك فيصل الأول أولاً على المسلة.

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