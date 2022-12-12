على غرار المغرب.. 5 منتخبات صنعت الدهشة بالوصول للمربع الذهبي في كأس العالم

2022/12/12 | 22:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب المغربي إنجازًا غير متوقع بالتأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن تجاوز في الأدوار الإقصائية إسبانيا والبرتغال، اللتان كانتا مرشحتان لنيل اللقب.

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