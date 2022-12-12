2022/12/12 | 23:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت محافظة بغداد، الدفعة الأولى من الأسماء الفائزة بالتعيينات بصفة عقود ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.وذكر بيان للمحافظة تلقاه المركز الخبري الوطني/أن “محافظة بغداد تعلن الدفعة الأولى من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بصفة عقود..



محافظة بغداد تُعلن اسماء الدفعة الاولى الفائزة المركز الخبري الوطني.

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