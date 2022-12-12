2022/12/12 | 23:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أغلقت العقود الآجلة للغاز في أوروبا تعاملاتها، اليوم الاثنين، بانخفاض في الأسعار بنحو 3% إلى 1469 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبيانات بورصة “إنتركونتيننتال إكستشينج”.وافتتحت العقود الآجلة لشهر يناير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض اسعار الغاز الاوروبي لـ 3% المركز الخبري الوطني.

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