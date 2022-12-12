"طاقة لا حصر لها".. علماء أميركيون يحققون "اختراقا نوويا" وإعلان رسمي خلال ساعات

2022/12/12 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح علماء في الولايات المتحدة في تحقيق اندماج نووي يمكن أن يمهد الطريق للابتعاد عن الوقود الأحفوري نظرا لأن الاندماج النووي لا تصدر عنه انبعاثات

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