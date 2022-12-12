حقيقة ترشيح المالكي لمنصب نائب رئيس الجمهورية؟

2022/12/12 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح مصدر مطلع في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، حقيقة ترشيح الأخير لمنصب نائب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "انباء ترشح المالكي لمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية غير صحيحة".

وتداولت مواقع الكترونية في وقت سابق، خبراً عن ترشيح الإطار التنسيقي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب النائب الاول لرئيس الجمهورية.

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