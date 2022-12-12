2022/12/12 | 23:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _PFTcl-chjk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب محمد حسن: الإقليم في ورطة مع الشركات النفطية وعليه التخلص من التزاماته القانونية معها) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب محمد حسن: الإقليم في ورطة مع الشركات النفطية وعليه التخلص من التزاماته القانونية معها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).