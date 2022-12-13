دول مجموعة السبع تعتزم مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا

2022/12/13 | 00:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر قادة مجموعة السبع عقب اجتماع بالفيديو كونفرنس بيانا، أكدوا فيه تعهدهم باستعادة وحماية البنية التحتية الحيوية للطاقة والمياه، واستمرار تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.ووفقا للبيان: “نحن مصممون على مساعدة أوكرانيا في إصلاح بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه وإعادة تأهيلها وحمايتها، وسنساعد أوكرانيا على الاستعداد لفصل الشتاء، ومواصلة دعم مرونتها المدنية، وسنكثف جهودنا […]

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