2022/12/13 | 00:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رونالدو دي ليما، نجم منتخب البرازيل السابق، إن كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا، يذكره بنفسه عندما كان لاعبا، وأضاف أن مهاجم باريس سان جيرمان سيكون أفضل لاعب في كأس العالم 2022 المقام في قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الظاهرة" رونالدو: كيليان مبابي يذكرني بنفسي.. وسيكون الأفضل في مونديال قطر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الظاهرة" رونالدو: كيليان مبابي يذكرني بنفسي.. وسيكون الأفضل في مونديال قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).