2022/12/13 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان من المقرر أن ينظر البرلمان الأوروبي في تسهيل تأشيرات الدخول للمواطنين من الكويت وقطر، غير أن هذا الموضوع سحب من جدول الأعمال، وسيكون النقاش المقرر، الأربعاء، حول "الدفاع عن الديموقراطيات بوجه التدخل الأجنبي" ويتوقع أن يكون محتدما بعد فضية فساد تورطت فيها نائبة رئيسة البرلمان وآخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار إعفاء الكويت وقطر من الشنغن.. إعادة الملف للجنة المختصة بعد "فضيحة الفساد" الأوروبية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار إعفاء الكويت وقطر من الشنغن.. إعادة الملف للجنة المختصة بعد "فضيحة الفساد" الأوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).