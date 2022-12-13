2022/12/13 | 00:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضربات جوية ضد مفارز داعش في ديالى دهوك -الزمان قالت مديرية الأمن المعروفة باسم آسايش في دهوك احدى محافظات إقليم كردستان العراق، الاثنين، إن الهجوم المسلح الذي استهدف مقر المديرية وأوقع ضحية ومصاباً كان عملاً إرهابياً. وقالت المديرية في بيان إن “الهجوم الذي استهدف مقر المديرية كان عملاً إرهابياً، بعد ان أطلق مسلح النار […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم إرهابي على مقر أمني في كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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