هجوم‭ ‬إرهابي‭ ‬على‭ ‬مقر‭ ‬أمني في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق

2022/12/13 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربات‭ ‬جوية‭ ‬ضد‭ ‬مفارز‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬ديالى ‭ ‬دهوك‭ -‬الزمان قالت‭ ‬مديرية‭ ‬الأمن‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬آسايش‭ ‬في‭ ‬دهوك‭ ‬احدى‭ ‬محافظات‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬الاثنين،‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬المسلح‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬مقر‭ ‬المديرية‭ ‬وأوقع‭ ‬ضحية‭ ‬ومصاباً‭ ‬كان‭ ‬عملاً‭ ‬إرهابياً‭.‬ وقالت‭ ‬المديرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬“الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬مقر‭ ‬المديرية‭ ‬كان‭ ‬عملاً‭ ‬إرهابياً،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أطلق‭ ‬مسلح‭ ‬النار‭ […]

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