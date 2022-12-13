2022/12/13 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ ما‭ ‬قيل‭ ‬عن‭ ‬مهلة‭ ‬أمدها‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬أمام‭ ‬الوزراء‭ ‬ووكيليهم‭ ‬والمديرين‭ ‬العامين‭ ‬لتقديم‭ ‬كشف‭ ‬بإنجازاتهم،‭ ‬ومن‭ ‬ثمَّ‭ ‬محاسبة‭ ‬المُقصّرين،‭ ‬إنّما‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬يحتمل‭ ‬الكثير‭ ‬ولا‭ ‬يحتمل‭ ‬شيئاً‭ ‬مطلقاً‭ ‬أيضاً‭.‬ احتماله‭ ‬الكثير‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬افتراضي‭ ‬هو‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬استيعاباً‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬للبرنامج‭ ‬الوزاري‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬نسخة‭ ‬مكررة‭ ‬للبرامج‭ ‬الوزارية‭ ‬التي‭ ‬سبقته،‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاسبة‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬أشهر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاسبة‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).