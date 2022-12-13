2022/12/13 | 00:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام ما قيل عن مهلة أمدها ستة أشهر أمام الوزراء ووكيليهم والمديرين العامين لتقديم كشف بإنجازاتهم، ومن ثمَّ محاسبة المُقصّرين، إنّما هو أمر يحتمل الكثير ولا يحتمل شيئاً مطلقاً أيضاً. احتماله الكثير يأتي من باب افتراضي هو انّ هناك استيعاباً من الوزراء للبرنامج الوزاري الذي يبدو نسخة مكررة للبرامج الوزارية التي سبقته، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاسبة في ستة أشهر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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