وزير‭ ‬الري‭ ‬المصري‭ ‬لـ‭  ‬الزمان‭ : ‬حصتنا‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬النيل‭ ‬سوف تقل‭ ‬بمقدار‭ ‬النصف

2022/12/13 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيسي‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬الداعمة‭ ‬لبناء‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬اثيوبيا القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة كثفت‭ ‬مصر‭ ‬جهودها‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬إتفاق‭ ‬ملزم‭ ‬يحفظ‭ ‬لها‭ ‬حقوقها‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬النيل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المخاطر‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬نقص‭ ‬تلك‭ ‬الحصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬أثيوبيا‭ ‬في‭ ‬مخططها‭ ‬لملء‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬دون‭ ‬اعتبار‭ ‬لمصالح‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والسودان،‭ […]

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