2022/12/13 | 00:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السيسي طلب من الصين الداعمة لبناء سد النهضة الضغط على اثيوبيا القاهرة -مصطفى عمارة كثفت مصر جهودها للضغط على الجانب الأثيوبي للوصول إلى إتفاق ملزم يحفظ لها حقوقها من مياه النيل في ظل المخاطر المترتبة على نقص تلك الحصة في ظل استمرار أثيوبيا في مخططها لملء سد النهضة دون اعتبار لمصالح كل من مصر والسودان، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الري المصري لـ الزمان : حصتنا من مياه النيل سوف تقل بمقدار النصف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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