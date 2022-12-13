الشمري يؤكد ضرورة مسك الحدود مع تركيا وإيران بشكل كامل

2022/12/13 | 01:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على ضرورة مسك الحدود مع تركيا وإيران بشكل كامل، مشيراً الى أن قيادة قوات شرطة حرس الحدود أكملت جميع التفاصيل المتعلقة بذلك.

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