المغربي عبدالحميد صابيري: صنعنا التاريخ في المونديال ونريد المزيد

2022/12/13 | 01:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال اللاعب المغربي عبدالحميد صابيري، إن منتخب بلاده "صنع التاريخ" في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، وأضاف أن "أسود الأطلس" يطمحون بصنع المزيد.

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