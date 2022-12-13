2022/12/13 | 01:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الاثنين 12/12/2022.القيادي في تحالف...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: قيادات تتحرك للإطاحة بالحلبوسي..



واعتراف سني بانهيار ساحات الاعتصام على يد المالكي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة المسلة: قيادات تتحرك للإطاحة بالحلبوسي.. واعتراف سني بانهيار ساحات الاعتصام على يد المالكي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساعة المسلة: قيادات تتحرك للإطاحة بالحلبوسي.. واعتراف سني بانهيار ساحات الاعتصام على يد المالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).