2022/12/13 | 01:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد عضو لجنة النزاهة النيابية والنائب عن محافظة ذي قار عادل الركابي، اليوم الاثنين، ان محافظ ذي قار محمد الغزي لا يرد على اتصالات نواب المحافظة.وقال الركابي في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الركابي: محافظ ذي قار لا يرد على اتصالات نواب المحافظة المركز الخبري الوطني.

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