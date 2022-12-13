خام برنت يقفز إلى نحو 78 دولارًا للبرميل

2022/12/13 | 01:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.48% إلى 77.99 دولاراً للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميركي 3.03% أو 2.15 دولار إلى 73.17 دولار للبرميل عند التسوية.بينما العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 2.48% أو 1.89 دولار إلى 77.99 دولار للبرميل عند التسوية.

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