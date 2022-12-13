برايس: إعدامات إيران تظهر خشية القيادة من شعبها

2022/12/13 | 01:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت الولايات المتحدة، الاثنين، بتنفيذ إيران ثاني عملية إعدام بحق متظاهر أوقف خلال الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ ثلاثة أشهر، معتبرة أن أحكام الإعدام هذه تظهر أن القيادة في الجمهورية الإسلامية "تخشى شعبها".

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