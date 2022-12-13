أسود الأطلس في مواجهة ديوك فرنسا.. كيف يستعد منتخب المغرب؟

2022/12/13 | 03:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال يومين ستلعب المغرب أهم مواجهة في تاريخها الكروي – حتى الآن – بدخولها للمرة الأولى في تصفيات المربع الذهبي لكأس العالم بكرة القدم، حيث ستواجه الديوك الفرنسية، المرشح الأبرز لحمل الكأس وحامل اللقب في الدورة الماضية.

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