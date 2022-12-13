رئيس وزراء إسرائيل يعرب عن

2022/12/13 | 03:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الاثنين، عن أسفه لمقتل الفلسطينية جنى زكارنة (16 عاما)، التي قُتلت خلال عملية قالت إسرائيل إنها كانت تهدف إلى اعتقال أشخاص "يشتبه في قيامهم بنشاط إرهابي" في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

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