طيف البشرية

2022/12/13 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغض النظر عن الإلحاح والتسويق الغربيين لموضوع التعدد الجندري، وتعديا للمبالغة الهوليوودية التي تبلغ السماجة أحيانا، لو تخطينا بنظرنا للحظة هذا الترويج الاجتياحي فسيكون التساؤل المهم هو هل نقبل أن نكون معزولين عن الحوار العالمي حول الموضوع؟

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