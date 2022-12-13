بايدن يوضح موقفه بشأن إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا

2022/12/13 | 04:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، إنه "لا توجد خطط لإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا".

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