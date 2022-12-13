السلطات الفرنسية تحذر من خطر الطرود المفخخة

2022/12/13 | 05:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت السلطات الفرنسية، الاثنين، الإدارات الرسمية والمؤسسات المهمة في البلاد من خطر تلقيها طرودا مفخخة كتلك التي استهدفت مؤخرا بعثات أوكرانية وهيئات رسمية في إسبانيا، بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.

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