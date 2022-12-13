نصر وولادة- ميادة حمزة الحسيني

2022/12/13 | 05:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصر وولادة ميادة الحسيني حين كنت أسير في المدينة وهي قابعة تحت ظلام وعذاب وتبجح قوات الشر كنت انظر للراية التي أجبرنا على رؤيتها في كل يوم كانت سوداء مظلمة معتمه تقبض الروح والنفس، حين تنظر اليها كأنك تعيش في عصر قديم من عصور الجهل والظلم التي مرت على الارض ذات يوم .كنت أتذكر […]

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