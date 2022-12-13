عودة الكبسولة أوريون للأرض.. جيفري يشرح لـ

2022/12/13 | 06:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير تكامل ومركبات أوريون، في وكالة ناسا، جيم جيفري، إن مهمة أرتميس 1 التي أنجزت مؤخرا هي رحلة أولى للتاكد من قدرات عمليات الإطلاق، وقدرة المحطة على نقل البشر إلى القمر.

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