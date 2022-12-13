مثول المشتبه به في تفجير لوكربي أمام محكمة أمريكية

2022/12/13 | 06:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثل أبو عقيلة محمد مسعود خير المريمي المشتبه به في تفجير رحلة خطوط طيران "بان أمريكان الرحلة رقم 103" في 21 ديسمبر/ كانون الأول 1988 فوق بلدة لوكيربي في اسكتلندا أثناء تحليقها من لندن إلى نيويورك، يوم الاثنين، أمام محكمة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم اتهامه رسميًا فيما يتعلق بهذا الهجوم الإرهابي.

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