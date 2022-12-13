2022/12/13 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب شهر من وقوعها، كشفت السلطات الأمنية المختصة في مصر، عن تفاصيل جريمة أثارت غضب رواد التواصل الاجتماعي بعد أن أقدم ابن على قتل والديه وشقيقه في إحدى قرى محافظة كفر الشيخ، شمالي القاهرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. الأمن يكشف تفاصيل مقتل رجل وزوجته وابنه الأكبر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. الأمن يكشف تفاصيل مقتل رجل وزوجته وابنه الأكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).