"إهانة الحلفاء تدفعهم نحو خصومنا".. بومبيو يعتبر التقارب السعودي - الصيني نتيجة مباشرة لسياسة أمريكية "سيئة"

2022/12/13 | 08:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أن التقارب السعودي الصيني هو نتيجة مباشرة لما وصفها بـ"سياسة أمريكية سيئة"، منتقدا تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع حلفاء الولايات المتحدة.

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