2022/12/13 | 09:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء دول مجموعة السبع على دعم فكرته بعقد قمة سلام عالمية في فصل الشتاء مخصصة لإحلال السلام في بلده.وستركّز القمة على تنفيذ خطة سلام وضعتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيلينسكي يطالب بدعم فكرته بعقد ‘قمة سلام’ عالمية في الشتاء المركز الخبري الوطني.

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